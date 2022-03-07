Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал российскую армию варварами, не умеющими воевать, однако умеющими убивать мирных граждан.

Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте, комментируя разрушения, нанесенные инфраструктуре городов Украины обстрелами путинских войск.

Подоляк отметил, что войска РФ уже повредили или уничтожили более 200 школ в Украине, а также 34 больницы и более 1 500 жилых домов, среди которых и многоквартирные.

По информации советника руководителя ОПУ, сейчас без света, воды и тепла находятся более 900 украинских населенных пунктов.

– Варвары ХХІ века… Армия РФ не умеет воевать против других армий. Но отлично умеет убивать мирных граждан, — отметил Подоляк.

Как известно, в ночь на 24 февраля Россия совершила полномасштабное военное вторжение в Украину. В Кремле планировали блицкриг – захват территории нашего государства за несколько дней. Однако Вооруженные силы Украины дали мощный отпор путинским войскам.

Тогда враг начал жестокие ракетные и авиаобстрелы населенных пунктов Украины, разрушая здания, инфраструктуру и убивая мирных граждан.

В связи с обстрелами Киев призывает Запад закрыть небо над Украиной, чтобы российские ракеты не убивали украинцев. Сегодня с заявлением по этому поводу снова выступил президент Украины Владимир Зеленский. Он призывает установить бесполетную зону над нашим государством, или предоставить Украине боевые самолеты и средства противовоздушной обороны.