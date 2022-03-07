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Факты / Украина

Подоляк об армии РФ: Варвары, не умеющие воевать, только убивать мирных граждан

Юлия Соколова редактор ленты
Михайло Подоляк

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал российскую армию варварами, не умеющими воевать, однако умеющими убивать мирных граждан.

Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте, комментируя разрушения, нанесенные инфраструктуре городов Украины обстрелами путинских войск.

Подоляк отметил, что войска РФ уже повредили или уничтожили более 200 школ в Украине, а также 34 больницы и более 1 500 жилых домов, среди которых и многоквартирные.

По информации советника руководителя ОПУ, сейчас без света, воды и тепла находятся более 900 украинских населенных пунктов.

– Варвары ХХІ века… Армия РФ не умеет воевать против других армий. Но отлично умеет убивать мирных граждан, — отметил Подоляк.

Как известно, в ночь на 24 февраля Россия совершила полномасштабное военное вторжение в Украину. В Кремле планировали блицкриг – захват территории нашего государства за несколько дней. Однако Вооруженные силы Украины дали мощный отпор путинским войскам.

Тогда враг начал жестокие ракетные и авиаобстрелы населенных пунктов Украины, разрушая здания, инфраструктуру и убивая мирных граждан.

В связи с обстрелами Киев призывает Запад закрыть небо над Украиной, чтобы российские ракеты не убивали украинцев. Сегодня с заявлением по этому поводу снова выступил президент Украины Владимир Зеленский. Он призывает установить бесполетную зону над нашим государством, или предоставить Украине боевые самолеты и средства противовоздушной обороны.

Фото: Офис президента

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