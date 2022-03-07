Президент Украины Владимир Зеленский снова призвал западных партнеров закрыть небо над нашим государством или предоставить боевые самолеты и системы ПВО (противовоздушной обороны).

Об этом глава государства заявил сегодня во время видеообращения.

Зеленский рассказал, что этой ночью российские войска обстреливали жилые районы Николаева из реактивной артиллерии. Под обстрелы врага попали спальные районы Харькова и другие города Украины.

Кроме того, российские захватчики удерживают в заложниках жителей Ирпеня, Бучи, Гостомеля и многих других украинских населенных пунктов, которые врагу удалось временно захватить.

– Никакого военного смысла. Просто террор… Они пришли на нашу землю искать то, чего здесь никогда не было. Трусость. Согласие на рабство. Любому нормальному человеку страшно смотреть на сгоревшие дома, разрушенные панельные многоэтажки, уничтоженные обычные машины. Ракеты, авиабомбы, Грады, минометы… Против людей, — подчеркнул президент.

В связи с этим Владимир Зеленский в очередной раз призвал мировое сообщество защитить Украину от российских ракет: либо через закрытие неба, либо через предоставление ПВО и боевых самолетов.

– Сколько еще нужно смертей и потерь, чтобы обезопасить небо над Украиной? Чем мирные люди в Харькове или Николаеве отличаются от Гамбурга или Вены? Мы ждем решения – очищения неба. Либо силой, которая у вас есть. Либо вы дадите нам боевые самолеты и средства противовоздушной обороны, которые дадут нам необходимую силу. Это помощь, которую мир должен предоставить не просто Украине, а себе, чтобы доказать: человечность победит. Как можно скорее, — отметил Зеленский.

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Почему Запад отказывается закрывать небо над Украиной

Киев с начала полномасштабной войны, развязанной Россией, настаивает на том, чтобы страны НАТО закрыли небо над Украиной. Это защитило бы украинские населенные пункты от ракетных ударов войск РФ.

Была создана петиция о закрытии неба над Украиной, быстро набравшая необходимый миллион голосов.

Однако Запад пока не соглашается на такой шаг, поскольку считает, что это втянет НАТО в войну с Россией. Так, бесполетная зона предполагает, что любая цель, которая появляется в воздушном пространстве страны, над которой закрыли небо, сразу уничтожается силами НАТО.

Недавно генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что решение о создании над Украиной бесполетной зоны не было принято, поскольку на это нет согласия среди союзников.

А министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сообщила, что бесполетная зона над Украиной означала бы, что самолеты Альянса должны сбивать российские самолеты, а это вовлечет ФРГ в войну.

Между тем, во всех областях Украины запустили сбор подписей под обращением к главам государств и правительств, парламентам государств-членов НАТО с требованием закрыть небо над Украиной.