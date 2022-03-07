Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк назвав російську армію варварами, які не вміють воювати, проте вміють убивати мирних громадян.

Про це він написав у своєму Twitter-акаунті, коментуючи руйнування, яких завдали інфраструктурі міст України обстріли путінських військ.

Подоляк зазначив, що війська РФ уже пошкодили або знищили 202 школи в Україні, а також 34 лікарні та понад 1 500 житлових будинків, серед яких і багатоквартирні.

За інформацією радника керівника ОПУ, зараз без світла, води та тепла перебувають понад 900 українських населених пунктів.

– Варвари ХХІ століття… Армія РФ не вміє воювати проти інших армій. Але чудово вміє вбивати мирних громадян, – зазначив Подоляк.

Як відомо, в ніч на 24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. У Кремлі планували бліцкриг – захоплення території нашої держави за кілька днів. Проте Збройні сили України дали потужну відсіч путінським військам.

Тоді ворог почав жорстокі ракетні та авіаобстріли населених пунктів України, руйнуючи будівлі, інфраструктуру та вбиваючи мирних громадян.

У зв’язку з обстрілами Київ закликає Захід закрити небо над Україною, щоб російські ракети не вбивали українців. Сьогодні із заявою щодо цього знову виступив президент України Володимир Зеленський. Він закликає встановити безпольотну зону над нашою державою, або ж надати Україні бойові літаки і засоби протиповітряної оборони.

Джерело: Михайло Подоляк