Список российских летчиков-убийц, бомбящих города Украины

Главное управление разведки Минобороны обнародовало список личного состава Воздушно-космических сил РФ, которые ежедневно наносят авиаудары по мирному населению и инфраструктуре Украины.
В этом списке шесть фамилий с кратким досье на каждого убийцу, паспортными данными, информацией о членах семьи, домашним адресом и ссылками на их страницы в соцсетях:
- Павел Андреев – майор, штурман звена 54046 РФ, зарегистрированный в Нижнем Новгороде.
- Максим Бабурин – старший лейтенант, летчик, штурман вертолета, тоже вероятно из Нижнего Новгорода.
- Юрий Кучеров – майор, старший летчик из Вязьмы (Смоленская область РФ).
- Игорь Лупарев – майор, летчик, штурман вертолета 41687, возможно также из Вязьмы.
- Артем Нарзаев – капитан, командир вертолета из Санкт-Петербурга.
- Сергей Таран – капитан, летчик, командир вертолета ВЧ: 41687 из Уфы (Башкорстан).
Полную информацию о каждом убийце украинских женщин и детей смотрите здесь.
– Гарантируем, что вы вполне почувствуете гнев украинского народа. Обещаем, ни одно преступление не останется безнаказанным, – отмечают в украинской разведке.
Фото: ГУР Міноборони