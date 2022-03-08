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Факты / Украина

Список российских летчиков-убийц, бомбящих города Украины

Валентина Летяк редактор ленты
Список російських льотчиків-вбивць

Главное управление разведки Минобороны обнародовало список личного состава Воздушно-космических сил РФ, которые ежедневно наносят авиаудары по мирному населению и инфраструктуре Украины.

В этом списке шесть фамилий с кратким досье на каждого убийцу, паспортными данными, информацией о членах семьи, домашним адресом и ссылками на их страницы в соцсетях:

  • Павел Андреев – майор, штурман звена 54046 РФ, зарегистрированный в Нижнем Новгороде.
  • Максим Бабурин – старший лейтенант, летчик, штурман вертолета, тоже вероятно из Нижнего Новгорода.
  • Юрий Кучеров – майор, старший летчик из Вязьмы (Смоленская область РФ).
  • Игорь Лупарев – майор, летчик, штурман вертолета 41687, возможно также из Вязьмы.
  • Артем Нарзаев – капитан, командир вертолета из Санкт-Петербурга.
  • Сергей Таран – капитан, летчик, командир вертолета ВЧ: 41687 из Уфы (Башкорстан).

Полную информацию о каждом убийце украинских женщин и детей смотрите здесь.

– Гарантируем, что вы вполне почувствуете гнев украинского народа. Обещаем, ни одно преступление не останется безнаказанным, – отмечают в украинской разведке.

Фото: ГУР Міноборони

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