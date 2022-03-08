Список российских летчиков-убийц, бомбящих города Украины

Главное управление разведки Минобороны обнародовало список личного состава Воздушно-космических сил РФ, которые ежедневно наносят авиаудары по мирному населению и инфраструктуре Украины.

В этом списке шесть фамилий с кратким досье на каждого убийцу, паспортными данными, информацией о членах семьи, домашним адресом и ссылками на их страницы в соцсетях:

Павел Андреев – майор, штурман звена 54046 РФ, зарегистрированный в Нижнем Новгороде.

– майор, штурман звена 54046 РФ, зарегистрированный в Нижнем Новгороде. Максим Бабурин – старший лейтенант, летчик, штурман вертолета, тоже вероятно из Нижнего Новгорода.

– старший лейтенант, летчик, штурман вертолета, тоже вероятно из Нижнего Новгорода. Юрий Кучеров – майор, старший летчик из Вязьмы (Смоленская область РФ).

– майор, старший летчик из Вязьмы (Смоленская область РФ). Игорь Лупарев – майор, летчик, штурман вертолета 41687, возможно также из Вязьмы.

– майор, летчик, штурман вертолета 41687, возможно также из Вязьмы. Артем Нарзаев – капитан, командир вертолета из Санкт-Петербурга.

– капитан, командир вертолета из Санкт-Петербурга. Сергей Таран – капитан, летчик, командир вертолета ВЧ: 41687 из Уфы (Башкорстан).

Полную информацию о каждом убийце украинских женщин и детей смотрите здесь.

– Гарантируем, что вы вполне почувствуете гнев украинского народа. Обещаем, ни одно преступление не останется безнаказанным, – отмечают в украинской разведке.

Фото: ГУР Міноборони