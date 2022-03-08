Список російських льотчиків-вбивць, які бомблять міста України

Головне управління розвідки Міноборони оприлюднило список особового складу Повітряно-космічних сил РФ, які щодня завдають авіаударів по мирному населенню та інфраструктурі України.

У цьому переліку шість прізвищ з коротким досьє на кожного вбивцю, паспортними даними, інформацією про членів родини, домашньою адресою та лінками на їхні сторінки у соцмережах:

Павло Андрєєв – майор, штурман ланки 54046 РФ, який зареєстрований у Нижньому Новгороді.

– майор, штурман ланки 54046 РФ, який зареєстрований у Нижньому Новгороді. Максим Бабурін – старший лейтенант, льотчик, штурман гелікоптера, теж, ймовірно, із Нижнього Новгорода.

– старший лейтенант, льотчик, штурман гелікоптера, теж, ймовірно, із Нижнього Новгорода. Юрій Кучеров – майор, старший льотчик, із Вязьми (Смоленська область РФ).

– майор, старший льотчик, із Вязьми (Смоленська область РФ). Ігор Лупарєв – майор, льотчик, штурман вертольота 41687, ймовірно, також із Вязьми.

– майор, льотчик, штурман вертольота 41687, ймовірно, також із Вязьми. Артем Нарзаєв – капітан, командир гелікоптера, із Санкт-Петербурга.

капітан, командир гелікоптера, із Санкт-Петербурга. Сергій Таран – капитан, льотчик, командир вертольота ВЧ 41687, із Уфи (Башкорстан).

Повну інформацію на кожного вбивцю українських жінок та дітей дивіться тут.

– Гарантуємо, що ви сповна відчуєте гнів українського народу. Обіцяємо, жоден злочин не залишиться безкарним, – наголошують в українській розвідці.

Українські військові завдають нищівних ударів по російській авіації, яка бомбить наші міста.

Лише сьогодні ввечері бойовий розрахунок протиповітряної оборони (ППО) збив над Києвом два ворожі літаки, а загалом з початку нападу Росії на Україну 24 лютого ЗСУ знищено майже 50 літаків агресора та близько 70 вертольотів.

Фото: ГУР Міноборони