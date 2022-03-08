ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Разом ми сила
Факти / Україна

Список російських льотчиків-вбивць, які бомблять міста України

Валентина Летяк редакторка стрічки
Список російських льотчиків-вбивць

Головне управління розвідки Міноборони оприлюднило список особового складу Повітряно-космічних сил РФ, які щодня завдають авіаударів по мирному населенню та інфраструктурі України.

У цьому переліку шість прізвищ з коротким досьє на кожного вбивцю, паспортними даними, інформацією про членів родини, домашньою адресою та лінками на їхні сторінки у соцмережах:

  • Павло Андрєєв – майор, штурман ланки 54046 РФ, який зареєстрований у Нижньому Новгороді.
  • Максим Бабурін – старший лейтенант, льотчик, штурман гелікоптера, теж, ймовірно, із Нижнього Новгорода.
  • Юрій Кучеров – майор, старший льотчик, із Вязьми (Смоленська область РФ).
  • Ігор Лупарєв – майор, льотчик, штурман вертольота 41687, ймовірно, також із Вязьми.
  • Артем Нарзаєв – капітан, командир гелікоптера, із Санкт-Петербурга.
  • Сергій Таран – капитан, льотчик, командир вертольота ВЧ 41687, із Уфи (Башкорстан).

Повну інформацію на кожного вбивцю українських жінок та дітей дивіться тут.

– Гарантуємо, що ви сповна відчуєте гнів українського народу. Обіцяємо, жоден злочин не залишиться безкарним, – наголошують в українській розвідці.

Українські військові завдають нищівних ударів по російській авіації, яка бомбить наші міста.

Лише сьогодні ввечері бойовий розрахунок протиповітряної оборони (ППО) збив над Києвом два ворожі літаки, а загалом з початку нападу Росії на Україну 24 лютого ЗСУ знищено майже 50 літаків агресора та близько 70 вертольотів.

Фото: ГУР Міноборони

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка