Список російських льотчиків-вбивць, які бомблять міста України

Головне управління розвідки Міноборони оприлюднило список особового складу Повітряно-космічних сил РФ, які щодня завдають авіаударів по мирному населенню та інфраструктурі України.
У цьому переліку шість прізвищ з коротким досьє на кожного вбивцю, паспортними даними, інформацією про членів родини, домашньою адресою та лінками на їхні сторінки у соцмережах:
- Павло Андрєєв – майор, штурман ланки 54046 РФ, який зареєстрований у Нижньому Новгороді.
- Максим Бабурін – старший лейтенант, льотчик, штурман гелікоптера, теж, ймовірно, із Нижнього Новгорода.
- Юрій Кучеров – майор, старший льотчик, із Вязьми (Смоленська область РФ).
- Ігор Лупарєв – майор, льотчик, штурман вертольота 41687, ймовірно, також із Вязьми.
- Артем Нарзаєв – капітан, командир гелікоптера, із Санкт-Петербурга.
- Сергій Таран – капитан, льотчик, командир вертольота ВЧ 41687, із Уфи (Башкорстан).
Повну інформацію на кожного вбивцю українських жінок та дітей дивіться тут.
– Гарантуємо, що ви сповна відчуєте гнів українського народу. Обіцяємо, жоден злочин не залишиться безкарним, – наголошують в українській розвідці.
Українські військові завдають нищівних ударів по російській авіації, яка бомбить наші міста.
Лише сьогодні ввечері бойовий розрахунок протиповітряної оборони (ППО) збив над Києвом два ворожі літаки, а загалом з початку нападу Росії на Україну 24 лютого ЗСУ знищено майже 50 літаків агресора та близько 70 вертольотів.
Фото: ГУР Міноборони