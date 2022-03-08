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Факты / Украина

Цель уничтожена! Украинская ПВО сбила над Киевом два российских самолета

Валентина Летяк редактор ленты
Російський літак

Боевой расчет противовоздушной обороны (ПВО) отмечает очередную победу над российскими захватчиками – вечером 7 марта над Киевом сбили два самолета врага.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что первый самолет наша ПВО сбила около 20.30, а второй – в 21.10, в воздушном бою в окрестностях Киева.

А возле Обухова Киевский Призрак вечером сбил крылатую ракету Калибр.

Вблизи Херсона ВСУ сегодня уничтожили не менее 30 вертолетов российских войск.

Техника путинских войск находилась на аэродроме Чернобаевка. Кроме вертолетов, была уничтожена техника и живая сила врага.

Фото: Повітряні сили ЗСУ

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