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Факты / Мир

Третий раунд украинско-российских переговоров завершен – Подоляк

Анастасия Гевко редактор ленты
Михайло Подоляк

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил о завершении украинско-российских переговоров 7 марта.

– Третий раунд переговоров завершился. Есть небольшие положительные сдвиги по улучшению логистики гуманитарных коридоров… По базовому политическому блоку урегулирования вместе с прекращением огня и гарантиями безопасности интенсивные консультации продолжены, – сообщил он в заявлении, опубликованном на его странице в социальной сети Twitter.

Напомним, глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что Россия начала собирать своих жителей из приграничных с Украиной населенных пунктов для того, чтобы имитировать эвакуацию украинцев из городов, окруженных российскими захватчиками.

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