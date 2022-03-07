Третий раунд украинско-российских переговоров завершен – Подоляк

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил о завершении украинско-российских переговоров 7 марта.

– Третий раунд переговоров завершился. Есть небольшие положительные сдвиги по улучшению логистики гуманитарных коридоров… По базовому политическому блоку урегулирования вместе с прекращением огня и гарантиями безопасности интенсивные консультации продолжены, – сообщил он в заявлении, опубликованном на его странице в социальной сети Twitter.

Третій раунд переговорів закінчився. Є невеликі позитивні зрушення щодо покращення логістики гуманітарних коридорів… По базовому політичному блоку врегулювання разом із припиненням вогню та гарантіями безпеки інтенсивні консультації продовжені. pic.twitter.com/wR0BYPkcVH — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 7, 2022

Напомним, глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что Россия начала собирать своих жителей из приграничных с Украиной населенных пунктов для того, чтобы имитировать эвакуацию украинцев из городов, окруженных российскими захватчиками.