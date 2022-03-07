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Факти / Світ

Третій раунд українсько-російських переговорів завершено – Подоляк

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Михайло Подоляк

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк повідомив про завершення українсько-російських переговорів 7 березня.

– Третій раунд переговорів завершився. Є невеликі позитивні зрушення щодо покращення логістики гуманітарних коридорів… По базовому політичному блоку врегулювання разом із припиненням вогню та гарантіями безпеки інтенсивні консультації продовжені, – повідомив він у заяві, опублікованій на його сторінці у соціальній мережі Twitter.

Нагадаємо, ані перший, ані другий раунди українсько-російських переговорів не принесли очікуваних результатів. Так, незважаючи на те, що 3 березня сторони домовилися спільно забезпечити гуманітарні коридори для евакуації мирного населення, РФ постійно порушує домовленості про припинення вогню.

Так, у Маріуполі кілька разів зривалася евакуація населення зеленим коридором, оскільки агресори продовжують обстрілювати місто та мирне населення.

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Фото: Офіс президента

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