Из Сум выдвинулась вторая эвакуационная колонна

В Сумах во вторник, 8 марта, выехала вторая эвакуационная колонна. Она продолжит движение по маршрутам гуманитарного коридора.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Тем временем председатель ОВА Сум Дмитрий Живицкий предупредил, что эвакуация из города продлится до 19.30, чтобы к 21.00 автомобили успели выехать из области.

– Организованная колонна выехала в направлении города Ромны, – сказал он.

По его словам, после 19.30 блокпост на Роменской закроют, и выехать из Сум станет невозможно. Живицкий уточнил, что режим тишины согласован только до 21.00.