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Факти / Україна

Із Сум виїхала друга евакуаційна колона

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Із Сум виїхала друга евакуаційна колона

Із Сум у вівторок, 8 березня, виїхала друга евакуаційна колона. Вона продовжуватиме рух маршрутами гуманітарного коридору.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

Тим часом голова ОВА Сум Дмитро Живицький попередив, що евакуація з міста триватиме до 19.30, щоб до 21.00 автомобілі встигли виїхати з області.

– Організована колона виїхала у напрямку міста Ромни, – сказав він у відеозверненні, опублікованому в його соцмережах.

За його словами, після 19.30 блокпост на Роменській закриють і виїхати із Сум стане неможливо. Живицький уточнив, що режим тиші узгоджений лише до 21.00.

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