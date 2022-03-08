Зеленый коридор из Сум работает, стрелявшие захватчики РФ сбежали – глава ОВА

Глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что зеленый коридор из Сум продолжает работать, а российские захватчики, которые устроили стрельбу, сбежали.

– Была стрельба на трассе — на выезде из Сум на блокпосту. Но это не был бой и не перестрелка – это шла техника Российской Федерации в сопровождении танка. Там сидели люди, которые вели свою артиллерию, ее небольшое количество. Когда они увидели наш блокпост, вооруженных людей, они открыли хаотичную стрельбу по полю, по посадке, по деревьям, вверх. Испугались и ушли дальше в сторону объездной, трассы на Лебедин, – рассказал глава ОВА.

Он уточнил, что сейчас ситуация на трассе спокойная – зеленый коридор как был, так и есть.

– Конечно, этот случай подтвердил, что стопроцентно безопасной ситуации по выезду нет, но то, что касается опасности оставаться в городе или опасности выезда – решайте сами, – подчеркнул Живицкий.

Он добавил, что в рамках зеленого коридора в Сумах формуются колонны из частных автомобилей. Он попросил выезжающих частников забирать женщин с детьми, если у них есть место в автомобиле.

Глава сообщил маршрут следования: Сумы – Ромны – Лохвица – и дальше на Полтаву через Лубны.