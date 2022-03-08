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Факты / Украина

Подорвались на противопехотной мине: трое взрослых погибли, трое детей госпитализированы

Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
мина

Вчера, 7 марта, на киевской трассе вблизи села Колычивка в Черниговской области автомобиль, в котором находилось трое взрослых и трое детей, подорвался на противопехотной мине. Все взрослые погибли на месте, дети с ранениями различной тяжести доставлены в лечебные учреждения.

Об этом в своем Telegram-канале написала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

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Она отметила, что, по словам очевидцев, мины на дороге были замаскированы соломой и мусором.

— Противопехотные мины, размещенные войсками РФ на Черниговщине, запрещены для применения в соответствии с Конвенцией о запрете применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении, — напомнила омбудсмен.

По ее словам, использование такого вида оружия против мирного населения является преступлением против человечности и нарушением четырех Женевских конвенций 1949 года.

Людмила Денисова обратилась к международным партнерам с призывом остановить государство-террориста всеми доступными и возможными путями. Прежде всего, закрыть небо над Украиной силами стран-членов НАТО.

Источник: Людмила Денисова

Фото: Depositphotos

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