Вчора, 7 березня, на київській трасі поблизу села Количівка в Чернігівській області автомобіль, в якому перебували троє дорослих і троє дітей, підірвався на протипіхотній міні. Всі дорослі загинули на місці, діти з пораненнями різної тяжкості доставлені в лікувальні установи.

Про це у своєму Telegram-каналі написала уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Вона зазначила, що, за словами очевидців, міни на дорозі були замасковані соломою і сміттям.

– Протипіхотні міни, розміщені військами РФ на Чернігівщині, заборонені для застосування відповідно до Конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін і про їхнє знищення, – нагадала омбудсмен.

За її словами, використання такого виду зброї проти мирного населення є злочином проти людяності й порушенням чотирьох Женевських конвенцій 1949 року.

Людмила Денісова звернулася до міжнародних партнерів із закликом зупинити державу-терориста усіма доступними і можливими шляхами. Насамперед, закрити небо над Україною силами країн-членів НАТО.

Джерело: Людмила Денісова