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Факты / Украина

Российский истребитель Су-30: что это за самолеты и где в Украине их сбили

Марта Бондаренко редактор ленты
Российский истребитель Су-30: что это за самолеты и где в Украине их сбили

Российская армия за время незаконного и жестокого вторжения на территорию Украины понесла немалые потери как среди личного состава, так и военной техники.

По состоянию на 5 марта, согласно оценкам издания Forbes, за время войны Вооруженные Силы Украины уничтожили вражеской техники на сумму 331,2 млрд рублей, или около $3 млрд.

Следует отметить, что ВСУ уничтожили много самолетов-истребителей и бомбардировщиков Воздушно-космических сил РФ. А ведь именно самолетами Россия хвастается, заверяя, что некоторым нет аналогов в мире.

Итак, над украинской землей наши пилоты сбили немало истребителей Су-30.

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Факты ICTV собрали информацию, где и сколько Су-30 потерял российский враг.

26 февраля в акватории Черного моря зенитным ракетным подразделением Воздушных сил Украины уничтожен российский истребитель Су-30 СМ. Позже заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинская ПВО сбила еще два вражеских самолета Су-30.

28 февраля было сбито пять истребителей российских оккупантов. По предварительным данным, это Су-30 и Су-35.

3 марта главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что в небе над Ирпенем украинская ПВО сбила вражеский Су-30.

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Су-30СМ – российский многоцелевой истребитель четвертого поколения. Предназначен для завоевания преимущества в воздухе, дальнего патрулирования, сопровождения самолетов дальней авиации, радиолокационного наблюдения, наведения и управления.

Следует отметить, что цена Су-30 колеблется в районе $33 млн.

Ранее истребитель МиГ-29 Воздушных сил ВСУ уничтожил самолет российский Су-35.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что украинские силы противовоздушной обороны сбили Ил-76 с вражеским десантом в Василькове, что в Киевской области.

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Фото: Getty Images

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