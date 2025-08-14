Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Трамп обмолвился, что поедет в Россию на встречу с Путиным
Индексация пенсий в 2025 году: когда ждать следующего повышения
Осенние каникулы 2025: когда будут отдыхать школьники
Средняя зарплата учителя в Украине в 2025 году: сколько получают педагоги
Эксклюзив
Жара отступит даже с Юга: погода в Украине на выходные и неделю
Малиновская Ангелина, редактор ленты
2 мин.

РФ потеряла Су-30СМ возле острова Змеиный: что известно

Літак Су-30СМ
Фото: Getty Images

РФ потеряла Су-30СМ, выполнявший задачу юго-восточнее острова Змеиный, сообщили ВМС ВС Украины.

Россия потеряла Су-30СМ

Средствами разведки ВМС ВС Украины получен радиоперехват о потере связи с самолетом российских захватчиков Су-30СМ, выполнявшим задачу юго-восточнее острова Змеиный.

Воздушное судно, вероятно, упало по неустановленным причинам.

Сейчас смотрят

В настоящее время оккупанты проводят поисково-спасательную операцию.

По имеющейся информации, на поверхности моря обнаружены обломки самолета. Пилотов пока не найдено.

Читайте также
Российский истребитель Су-30: что это за самолеты и где в Украине их сбивали
винищувач Су-30

Напомним, что в июле в Нижегородской области в районе города Кулебаки упал и разбился самолет Су-34. Минобороны России писало, что истребитель проводил “учебный полет”, однако при попытке посадить самолет отказала система выпуска одной из стоек шасси.

Связанные темы:

ВМС Українилітаки РФ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь