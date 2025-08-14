РФ потеряла Су-30СМ возле острова Змеиный: что известно

РФ потеряла Су-30СМ, выполнявший задачу юго-восточнее острова Змеиный, сообщили ВМС ВС Украины.

Россия потеряла Су-30СМ

Средствами разведки ВМС ВС Украины получен радиоперехват о потере связи с самолетом российских захватчиков Су-30СМ, выполнявшим задачу юго-восточнее острова Змеиный.

Воздушное судно, вероятно, упало по неустановленным причинам.

В настоящее время оккупанты проводят поисково-спасательную операцию.

По имеющейся информации, на поверхности моря обнаружены обломки самолета. Пилотов пока не найдено.

Напомним, что в июле в Нижегородской области в районе города Кулебаки упал и разбился самолет Су-34. Минобороны России писало, что истребитель проводил “учебный полет”, однако при попытке посадить самолет отказала система выпуска одной из стоек шасси.

