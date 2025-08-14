Російський винищувач Су-30: що це за літаки та де в Україні їх збивали

Російська армія за час незаконного та жорстокого вторгнення на територію України зазнала чималих втрат серед як особового складу, так і воєнної техніки. ЗСУ знищили чимало літаків-винищувачів та бомбардувальників Повітряно-космічних сил РФ. Проте саме літаками Росія вихваляється, твердячи, що деяким немає аналогів у світі.

Над українською землею наші пілоти збили немало винищувачів Су-30. Факти ICTV зібрали інформацію, де саме та скільки Су-30 втратив російський ворог — детальніше читайте в матеріалі.

Су-30СМ ціна і що за літак

Су-30СМ – російський багатоцільовий винищувач четвертого покоління. Призначений для завоювання переваги в повітрі, далекого патрулювання, супроводу літаків дальньої авіації, радіолокаційного спостереження, наведення й управління.

Варто зазначити, що ціна Су-30 коливається в районі $33 млн.

Су-30СМ – озброєння

Су-30СМ може нести до шести керованих ракет повітря-повітря середньої дальності. Під час повномасштабного вторгнення в Україну РФ використовувала Су-30СМ для запуску протирадіолокаційних ракет Х-31П та Х-58.

Су-30СМ – скільки збито в Україні

26 лютого 2022 року в акваторії Чорного моря зенітним ракетним підрозділом Повітряних сил ЗС України знищений російський винищувач Су-30 СМ. Пізніше українська ППО збила ще два ворожі літаки Су-30.

28 лютого 2022 року було збито п’ять винищувачів російських окупантів – це Су-30 та Су-35.

1 березня 2022 року на Київщині військовослужбовці Національної гвардії України разом із ЗСУ знищили літак Росії Су-30.

3 березня 2022 року над Ірпенем Київської області українська ППО збила ворожий Су-30.

5 березня 2022 року неподалік села Щасливе на Миколаївщині було збито Су-30СМ українською ППО. У літак влучила ракета з ЗРК Бук М-1. Пілота, який катапультувався, пізніше знайшли та взяли в полон. Цього ж дня стало відомо про ще один збитий винищувач Су-30СМ на території Одеської області, який упав у море неподалік Одеси.

Зранку 13 березня 2022 року українські військові збили ще один літак російських окупантів Су-30СМ з бортовим номером RF-81771 над містом Ізюм, що в Харківській області.

15 березня 2022 року Збройні сили України збили ще один ворожий літак Су-30СМ під Харковом розрахунком ЗРК Бук.

16 березня 2022 року два винищувачі Су-30СМ російських окупантів впали в Чорне море після збиття ЗСУ. Пара винищувачів намагалася атакувати одне з селищ в Одеській області.

18 квітня 2022 року Су-30 був збитий силами та засобами підрозділу Повітряних Сил ЗСУ, згідно зі зведенням Генерального штабу, проте без уточнень про місце падіння.

5 травня 2022 року Су-30СМ збитий на Східному напрямку зенітним ракетним підрозділом ЗСУ в повітряному просторі України.

А 9 серпня 2022 року щонайменше п’ять Су-24М/Су-24МР та п’ять Су-30СМ було знищено внаслідок удару ЗСУ по аеродрому Новофедорівка в тимчасово окупованому Криму.

18 серпня 2022 року українські військові збили літак, який робив бойовий виліт у Харківській області. Тоді під удар ЗСУ потрапив винищувач Су-30СМ з бортовим номером RF81771.

7 вересня 2022 року російський літак Су-30СМ був збитий українською армією з ПЗРК над Волоховим Яром Харківської області. За даними російської сторони, літак розбився, але пілота евакуювали.

12 вересня 2022 року знайшли уламки збитого російського винищувача Су-30СМ у Харківській області. Літак Повітряно-космічних сил РФ мав бортовий номер RF-81773/Red 62.

24 вересня 2022 року українські підрозділи ППО знищили чотири російські літаки, серед яких було два Су-30.

24 грудня 2023 року ворожий винищувач Су-30СМ був збитий у повітряному просторі над Чорним морем.

Наприкінці січня 2024 року РФ звітувала про завдавання ударів по Бельбеку. В результаті – мінус один Су-30 у окупантів.

7 квітня дрони ГУР у Єйську уразили 4 Су-30, 2 військово-транспортні літаки та літак-амфібію.

11 вересня 2024 року ГУР знищили російський винищувач Су-30СМ над Чорним морем. Винищувач належав 43 окремому морському авіаційному полку ВКС РФ, що базується на аеродромі в Саках у тимчасово окупованому Криму.

14 грудня 2024 року в російському місті Кримськ Краснодарського краю ворожий винищувач Су-30 знищено прямо на аеродромі.

24 квітня 2025 року на території аеродрому Ростов-на-Дону — Центральний згорів винищувач Су-30СМ із бортовим номером 35.

4 серпня 2025 року знищено літак Су-30СМ на аеродромі Саки.

14 серпня 2025 року Росія втратила винищувач Су-30СМ, який виконував завдання південно-східніше острова Зміїний.

