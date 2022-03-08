Зелений коридор із Сум працює, загарбники РФ, що стріляли, втекли – глава ОВА

Голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив, що зелений коридор із Сум продовжує працювати, а російські загарбники, які вчинили стрілянину, втекли.

– Була стрілянина на трасі – на виїзді із Сум на блокпосту. Але це не був бій і не стрілянина – це йшла техніка Російської Федерації у супроводі танка. Там сиділи люди, які вели свою артилерію, її невелику кількість. Коли вони побачили наш блокпост, озброєних людей, вони відкрили хаотичну стрілянину по полю, по посадці, по деревах, вгору. Злякалися і пішли далі у бік об’їзної, Лебединської траси, – розповів голова ОВА.

Він уточнив, що зараз ситуація на трасі спокійна – зелений коридор як був, так і є.

– Звичайно, цей випадок підтвердив, що стовідсотково безпечної ситуації щодо виїзду немає, але те, що стосується небезпеки залишатися у місті чи небезпеки виїзду – вирішуйте самі, – наголосив Живицький.

Він додав, що у межах зеленого коридору у Сумах формуються колони із приватних автомобілів. Він попросив приватників забирати жінок з дітьми, якщо у них є місце в автомобілі.

Глава повідомив маршрут проходження: Суми – Ромни – Лохвиця – і далі на Полтаву через Лубни.