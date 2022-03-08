Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина ни на какие ультиматумы от Российской Федерации не согласится.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Подоляк напомнил слова президента Владимира Зеленского, который говорил о том, что переговоры, особенно когда за столом сидит страна, явно умеющая защищать свои интересы, это двухсторонняя дорога — предложение на предложения. Но эти предложения должны быть адекватными.

— В свою очередь российская сторона, ошибочно оценив свой потенциал, изначально сделала неправильный выбор – ставить ультиматумы, — отметил советник Михаил Подоляк.

По его словам, чем жестче ультиматумы от России, тем упорнее сопротивление нашего народа — украинцы больше мобилизуются.

— Очевидно, что мы никаких ультиматумов принимать не будем, чего бы они ни касались. За нами реально десятки миллионов украинцев. И вряд ли за какими-либо ультиматумами из Москвы стоят десятки миллионов россиян. Это только пропагандистские мифы, — решительно заявил Подоляк.

Он подчеркнул, что переговоры между РФ и Украиной должны быть реальными и адекватными — только тогда они станут предметными. А предметные переговоры не приемлют ультимативной тональности.

Советник главы ОПУ считает, что чем быстрее российская сторона с этим согласится, тем меньше потерь она понесет в результате войны.