9 марта пройдет эвакуация из Бучи и Ворзеля Киевской области на железнодорожный вокзал Киева.

Об этом сообщает Бучанский городской совет. Уехать смогут только женщины и дети. Эвакуация начнется в 10.40-11.00. Перед помещением Бучанского городского совета людей будут ждать автобусы.

В Ворзеле местом сбора является улица Курортная, 25 (район железнодорожной станции). Людей просят передвигаться в пункты сбора пешком и брать с собой только необходимые вещи.

Также ирпенский городской глава Александр Маркушин сообщил, что 9 марта продолжится эвакуация мирного населения из Ирпеня.

Автобусы будут снова ждать с 10.00 до 15.00. Эвакуация из Ирпеня проходит из Романовки (сейчас это жилой массив города).

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук во время брифинга также подтвердила, что 9 марта с 9.00 до 21.00 ожидается установление режима прекращения огня и открытие гуманитарного коридора по маршруту Ворзель, Бородянка, Буча, Ирпень, Гостомель — Киев (через Стоянку и Белогородку).

8 марта в Сумах прошла первая волна эвакуации местных жителей. По словам главы Сумской ОГА Дмитрия Живицкого, прошла она с препятствиями, однако без потерь среди людей.

Вывезти удалось около 5 тыс. человек. Выехало также около 1 тыс. частных автомобилей.