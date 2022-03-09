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Факти / Україна

9 березня проводитиметься евакуація населення з Бучі, Ворзеля та Ірпеня

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
9 березня проводитиметься евакуація населення з Бучі, Ворзеля та Ірпеня

9 березня проводитиметься евакуація з Бучі та Ворзеля Київської області на залізничний вокзал Києва.

Про це повідомляє Бучанська міська рада. Виїхати зможуть лише жінки та діти. Евакуація розпочнеться о 10.40-11.00. Перед приміщенням Бучанської міської ради на людей чекатимуть автобуси.

У Ворзелі місцем збору є вулиця Курортна, 25 (район залізничної станції). Людей просять пересуватися до пунктів збору пішки і брати із собою лише необхідні речі.

Також Ірпінський міський голова Олександр Маркушин повідомив, що 9 березня продовжиться евакуація мирного населення з Ірпеня.

Автобуси знову чекатимуть з 10.00 до 15.00. Евакуація з ірпеня відбувається з Романівки (нині це житловий масив міста).

Підтвердила відкриття гуманітарних коридорів з Ворзеля, Бородянки, Ірпеня та Бучі  до Києва міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук під час брифінгу.

8 березня у Сумах відбулася перша хвиля евакуації місцевих жителів. За словами голови Сумської ОДА Дмитра Живицького, пройшла вона із перешкодами, проте без втрат серед людей.

Вивезти вдалось близько 5 тис. осіб. Виїхало також близько 1 тис. приватних автомобілів.

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