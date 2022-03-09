8 марта в Сумах прошла первая волна эвакуации местных жителей. Прошла она с препятствиями, но без потерь среди людей. Об этом сообщил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий в своем Facebook.

Выезд из города и движение колонн останавливали трижды. Однажды – когда колонна вражеской техники проходила мимо въезда в Сумы и звучали выстрелы прикрытия от врага – выезжать было опасно. К счастью, никто не пострадал. Два других раза – когда колонна вражеской техники проходила мимо заезда в город. Мы упустили на это много времени, но сохранили жизнь наших людей. Это – главное, – говорится в сообщении.

В первую очередь вывозили беременных женщин, женщин с детьми, пожилых людей, людей с инвалидностью, а также иностранных студентов.

По словам Живицкого, автобусов для эвакуации должно было быть намного больше. Впрочем, утром, когда коридоры подтвердили, большинство сумских водителей отказались ехать по разным причинам. На такие действия уже есть ответная реакция, согласно законам военного времени.

Глава Сумской ОГА также призвал людей из города Сумы и области следить за сообщениями из официальных источников, чтобы не пропустить информацию о “зеленых коридорах”.

Напомним, во временно захваченном Бердянске Запорожской области российские солдаты пытались склонить к сотрудничеству местных журналистов. Об этом сообщил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

По его словам, враг заблокировал сотрудников в помещении информационной группы “ПРО100” и предлагал стать “пропагандистским рупором оккупации”.

Фото: Дмитро Живицький