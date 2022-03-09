CERN приостановил сотрудничество с Россией

Европейская организация по ядерным исследованиям CERN приостановила сотрудничество с РФ и ее учреждениями и прекратила статус наблюдателя для РФ.

CERN будет продвигать все инициативы по поддержке украинских сотрудников и украинской научной деятельности в области физики высоких энергий.

Справка. CERN был основан после Второй мировой войны с целью объединения нации и людей для мирного занятия наукой. CERN будет продолжать отстаивать свои главные ценности научного сотрудничества через границы как движущую силу мира.

К слову, ранее мы сообщали, что МАГАТЭ потеряло связь с системами мониторинга безопасности на ЧАЭС.