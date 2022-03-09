CERN призупинив співпрацю з Росією

Європейська організація з ядерних досліджень CERN під час позачергового засідання 8 березня ухвалила рішення зупинити співпрацю з РФ та її установами і скасувати статус спостерігача для РФ.

CERN сприятиме всім ініціативам підтримки українських співробітників та української наукової діяльності в галузі фізики високих енергій.

23 держави CERN засуджують військове вторгнення Росії в Україну та висловлюють співчуття у зв’язку з людськими жертвами та гуманітарними наслідками. Також CERN засуджує причетність Білорусі до агресії РФ проти України.

Довідка. CERN був заснований після Другої світової війни з метою об’єднання нації та людей для мирного заняття наукою. CERN продовжуватиме відстоювати свої головні цінності наукової співпраці через кордони як рушійну силу світу.

До речі, раніше ми повідомляли, що МАГАТЕ втратило зв’язок із системами моніторингу безпеки на ЧАЕС.