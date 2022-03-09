ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Разом ми сила
Факти / Україна

CERN призупинив співпрацю з Росією

Маліновська Ангеліна
CERN призупинив співпрацю з Росією

Європейська організація з ядерних досліджень CERN  під час позачергового засідання 8 березня ухвалила рішення зупинити співпрацю з РФ та її установами і скасувати статус спостерігача для РФ.

CERN сприятиме всім ініціативам підтримки українських співробітників та української наукової діяльності в галузі фізики високих енергій.

23 держави CERN засуджують військове вторгнення Росії в Україну та висловлюють співчуття у зв’язку з людськими жертвами та гуманітарними наслідками. Також CERN засуджує причетність Білорусі до агресії РФ проти України.

Довідка. CERN був заснований після Другої світової війни з метою об’єднання нації та людей для мирного заняття наукою. CERN продовжуватиме відстоювати свої головні цінності наукової співпраці через кордони як рушійну силу світу.

До речі, раніше ми повідомляли, що МАГАТЕ втратило зв’язок із системами моніторингу безпеки на ЧАЕС.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка