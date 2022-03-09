ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Вместе мы сила
Факты / Украина

МАГАТЭ потеряло связь с системами мониторинга безопасности на ЧАЭС

Илья Нежигай редактор ленты
ЧАЕС

Системы мониторинга ядерных материалов в хранилищах радиоактивных отходов Чернобыльской АЭС в Украине, которые в прошлом месяце были захвачены российскими войсками, перестали передавать данные в организацию по ядерному контролю при ООН.

Об этом сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.

— Дистанционная передача данных от систем мониторинга гарантий, установленных на Чернобыльской АЭС, была потеряна, — заявил директор МАГАТЭ.

Именно Агентство занимается наблюдением за гарантиями, благодаря чему ведется отслеживание ядерных материалов.

Что касается состояния действующих атомных электростанций Украины, регулирующий орган сообщил, что из 15 находящихся в стране энергоблоков в настоящий момент работают 8, в том числе 2 на Запорожской АЭС, которая с прошлой недели находится под контролем российских вооруженных сил, и что персонал станций работает по сменам. Уровни излучения на площадках остаются в норме, заявил он.

Рафаэль Гросси заявил, что готов поехать на Чернобыльскую АЭС или в любое другое место для того, чтобы получить от сторон конфликта гарантии безопасности в отношении защиты всех ядерных объектов Украины.

Ранее украинский министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что персонал захваченной россиянами Запорожской атомной станции подвергается пыткам, а оккупанты вынудили руководство станции записать обращение, которое планируется использовать в пропангандистских целях.

Источник: МАГАТЭ

Фото: Pixabay

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка