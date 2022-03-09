МАГАТЭ потеряло связь с системами мониторинга безопасности на ЧАЭС

Системы мониторинга ядерных материалов в хранилищах радиоактивных отходов Чернобыльской АЭС в Украине, которые в прошлом месяце были захвачены российскими войсками, перестали передавать данные в организацию по ядерному контролю при ООН.

Об этом сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.

— Дистанционная передача данных от систем мониторинга гарантий, установленных на Чернобыльской АЭС, была потеряна, — заявил директор МАГАТЭ.

Именно Агентство занимается наблюдением за гарантиями, благодаря чему ведется отслеживание ядерных материалов.

Что касается состояния действующих атомных электростанций Украины, регулирующий орган сообщил, что из 15 находящихся в стране энергоблоков в настоящий момент работают 8, в том числе 2 на Запорожской АЭС, которая с прошлой недели находится под контролем российских вооруженных сил, и что персонал станций работает по сменам. Уровни излучения на площадках остаются в норме, заявил он.