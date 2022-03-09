Под Одессой задержан помощник Кивы, его обвиняют в попытке подрыва государственной власти

9 марта украинские правоохранители задержали Олега Панкратьева, помощника народного депутата Украины Ильи Кивы.

Информацию подтвердил спикер Оперативного штаба Одесской военной ОГА Сергей Братчук.

Предварительно помощника Ильи Кивы подозревают в попытке подрыва государственной власти. Также отмечается, что задержанный Олег Панкратьев действующий депутат Полтавского облсовета от ОПЗЖ.

— По подозрению в попытке подрыва государственной власти правоохранительными органами задержан Олег Панкратьев — помощник нардепа Ильи Кивы, член исполнительного комитета Полтавского горсовета, — говорится в сообщении.

Вероятно, речь идет о ст. 109 (Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти) УК Украины.

В ближайшее время информацию о задержании помощника Ильи Кивы подтвердят в полиции.