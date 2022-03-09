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Факти / Україна

Під Одесою затримано помічника Киви, його звинувачують у спробі підриву державної влади

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Під Одесою затримано помічника Киви, його звинувачують у спробі підриву державної влади

9 березня українські правоохоронці затримали Олега Панкратьєва, помічника народного депутата України Іллі Киви.

Інформацію підтвердив спікер Оперативного штабу Одеської військової ОДА Сергій Братчук.

Попередньо помічника Іллі Киви підозрюють у спробі підриву державної влади. Також зазначається, що затриманий Олег Панкратьєв є чинним депутатом Полтавської облради від ОПЗЖ.

– За підозрою у спробі підриву державної влади правоохоронними органами затримано Олега Панкратьєва — помічника нардепа Іллі Киви, члена виконавчого комітету Полтавської міськради, – йдеться у повідомленні.

Ймовірно, йдеться про ст. 109 (Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади) КК України.

Найближчим часом інформацію про затримання помічника Іллі Киви підтвердять у поліції.

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