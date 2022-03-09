Попыток покушения на жизнь президента Украины Владимира Зеленского было уже больше десяти.

Об этом заявил в одном из интервью советник руководителя Офиса президента, член делегации Украины на переговорах со страной-агрессором РФ Михаил Подоляк.

– Наши иностранные партнеры говорят о двух-трех попытках. Я считаю, что таких попыток было больше десятка. Потому что постоянно у нас есть оперативная информация, что есть какие-то ДРГ (диверсионно-разведывательные группы — Ред.), которые хотят зайти в правительственный квартал и так далее, — подчеркнул он.

Подоляк отметил, что у Украины есть мощная сеть разведки и контрразведки. Сотрудники этих спецслужб отслеживают все подобные действия врага, и все вражеские ДРГ ликвидируются еще на подходах.

Подоляк добавил, что в Киеве понимают все планы РФ, и по ним осуществляет отработку украинская контрразведка.

– С точки зрения безопасности, я не могу говорить о некоторых вещах. Эти риски никуда не исчезли. Западные разведки правильно говорят, что главная цель для Путина – это был Зеленский с точки зрения атаки на правительственный квартал и попытки убить ключевого менеджера страны, — добавил Подоляк.

Стоит отметить, что сам Владимир Зеленский еще 25 февраля заявил во время видеообращения, что Россия определила его как “цель номер один” для уничтожения, а его семью – “как цель номер два”.

1 марта секретарь СНБО Алексей Данилов проинформировал, что посланные Кремлем в Украину кадыровцы готовили спецоперацию по убийству Владимира Зеленского. Вся эта элитная группа кадыровцев была уничтожена.

Через несколько дней западные СМИ обнародовали информацию, что на президента Украины за неделю было совершено по меньшей мере три покушения.