Спроб замахів на життя президента України Володимира Зеленського було вже більше десяти.

Про це заявив в одному з інтерв’ю радник керівника Офісу президента, член делегації України на переговорах з країною-агресором РФ Михайло Подоляк.

– Наші іноземні партнери говорять про дві-три спроби. Я вважаю, що таких спроб було більше десятка. Тому що постійно у нас є оперативна інформація, що є якісь ДРГ (диверсійно-розвідувальні групи, – Ред.), які хочуть зайти до урядового кварталу і таке інше, – наголосив він.

Подоляк зазначив, що Україна має потужну мережу розвідки і контррозвідки. Співробітники цих спецслужб відслідковують всі подібні дії ворога, і всі ворожі ДРГ ліквідовуються ще на підходах.

Подоляк дода, що в Києві розуміють усі плани РФ, і за ними здійснює відпрацювання українська контррозвідка.

– З точки зору безпеки, я не можу говорити про деякі речі. Ці ж ризики нікуди не зникли. Західні розвідки правильно кажуть, що головна ціль для Путіна – це був Зеленський з точки зору атаки урядового кварталу і спроби вбити ключового менеджера країни, – додав Подоляк.

Варто зазначити, що сам Володимир Зеленський ще 25 лютого заявив під час відеозвернення, що Росія визначила його як “ціль номер один” для знищення, а його сім’ю – “як ціль номер два”.

1 березня секретар РНБО Олексій Данілов поінформував, що заслані Кремлем в Україну кадирівці готували спецоперацію з вбивства Володимира Зеленського. Уся ця елітна група кадирівців була знищена.

Через кілька днів західні ЗМІ оприлюднили інформацію, що на президента України за тиждень було скоєно щонайменше три замахи.