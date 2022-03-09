Пленные российские разведчики из Самары во время пресс-конференции рассказали, как готовились к наступлению на Украину.

По словам одного из разведчиков Сергея Галкина, их 15-я бригада совершила марш в брянские леса, где некоторое время дислоцировалась. Кроме их бригады в этом же лесу была 30-я отдельная мотострелковая бригада. Также рядом была 21-я мотострелковая бригада.

В этих лесах была 385-я артиллерийская бригада и 92-я бригада, которая имела на своем вооружении тяжелую технику, в частности Искандеры.

23 февраля бригада в полном составе переехала в леса в Курской области.

— 23 числа около 10 утра подполковник Марушкин перед всем личным составом объявил приказ верховного главнокомандующего, президента РФ Владимира Путина о наступлении на Украину, захвате столицы Киева. А также для защиты населения от якобы фашизма и тирании, которые имеют место в Украине, — сказал пленник Галкин.

Позже у всего личного состава изъяли телефоны и документы. Как объяснило руководство, для того, чтобы не было связи с родными.

В четыре утра всех подняли и двинулись. Днем к ним присоединились еще две бригады, имевшие на вооружении танки и артиллерию.

— Как нам сказали, первой едет 21-я бригада, которая своим огнем должна прочищать дорогу, уничтожая все на своем пути. Впоследствии подъехали тралы, на которых везли Буратино, Солнцепек, Бук… Мы увидели пограничный пост. Его уничтожили, рядом лежали мертвые украинские военные… — рассказал пленный разведчик.

Далее, по его словам, бригады двигались с применением огня по территории Украины.

Когда один из тралов сломался, несколько военных оставили его охранять.

– Пока мы стояли, к нам подъезжали местные и просили, чтобы мы возвращались в Россию. Что все в Украине хорошо, что здесь нет никаких фашистов, никакого угнетения народа, — сказал разведчик.

Впоследствии стало известно, что всю 15-ю бригаду ВС РФ украинские военные полностью уничтожили.

Фото: скриншот Интерфакс-Украина