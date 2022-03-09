Полонені російські розвідники з Самари під час пресконференції розповіли, як готувалися до наступу на Україну.

За словами одного із розвідників Сергія Галкіна, їхня 15-та бригада здійснила марш у брянські ліси, де певний час дислокувалася. Окрім їхньої бригади у цьому ж таки лісі була 30-та окрема мотострілецька бригада. Також поряд була 21-ша мотострілецька бригада.

У цих лісах була 385-та артилерійська бригада і 92-га бригада, яка мала на своєму озброєнні важку техніку, зокрема Іскандери.

23 лютого бригада у повному складі переїхала до лісів, що у Курській області.

– 23 лютого близько 10-ї ранку підполковник Марушкін перед усім особовим складом оголосив наказ верховного головнокомандувача, президента РФ Володимира Путіна про наступ на Україну, захоплення столиці Києва. А також для захисту населення від начебто фашизму та тиранії, які мають місце в Україні, – сказав полонений Галкін.

Далі у всього особового складу вилучили телефони та документи. Як пояснило керівництво, це для того, щоб не було зв’язку із рідними.

О четвертій ранку всіх підняли і рушили. Вдень до них приєдналися ще дві бригади, які мали на озброєнні танки та артилерію.

– Як нам сказали, першою їде 21-ша бригада, яка своїм вогнем має прочищати дорогу, знищуючи усе на своєму шляху. Згодом під’їхали трали, на яких везли Буратіно, Солнцепек, Бук… Ми побачили прикордонний пост. Його знищили, поряд лежали мертві українські військові… – розповів полонений розвідник.

Далі, за його словами, бригади рухались із застосуванням вогню по території України.

Коли один із тралів зламався, кілька військових залишили його охороняти.

– Поки ми стояли, до нас під’їжджали місцеві й просили, щоб ми поверталися до Росії. Що все в Україні добре, що немає тут ніяких фашистів, ніякого пригнічення народу, – сказав розвідник.

Згодом стало відомо, що усю 15-ту бригаду ЗС РФ українські військові повністю знищили.

Фото: скріншот Інтерфакс-Україна