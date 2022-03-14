На восемнадцатый день войны в Украине русские регулярные войска обстреляли уже четыре православных храма.

Речь идет о христианских святынях в Житомирской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

В последний раз целенаправленное разрушение церквей в Украине проводили даже не нацисты во времена Второй мировой войны. Этим в 1920-х годах в рамках антирелигиозной кампании занимались большевики.

Донецкая область

Святогорская лавра (город Святогорск)

Первое упоминание о храме в Святогорске датируется XV веком, и уже в XIX веке стал одним из самых крупных монастырей Российской империи. На протяжении существования СССР святыня полностью пришла в упадок, и только с приходом независимости Украины, в 1992 году получила статус лавры.

В ночь с 12 на 13 марта 2022 года в результате обстрела города от взрывной волны были выбиты окна в Успенском соборе и Покровском храме.

Также пострадала и гостиница лавры, где на тот момент проживало 520 беженцев, 200 из которых – дети.

В лучших традициях большевиков: сколько украинских церквей обстреляли войска РФ / 9 фотографий

Житомирская область

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы (село Вязовка)

Из дерева и на каменном фундаменте храм был построен в далеком 1862 году. Долгое время церковь была памяткой национального значения.

В результате вражеских обстрелов с воздуха церковь была уничтожена.

Харьковская область

Успенский собор (город Харьков)

Один из старейших православных храмов Харькова, построенный в XVII-XVIII веках. На момент обстрела в Успенском соборе скрывались люди: к счастью, в результате удара никто не пострадал.

Луганская область

Христо-Рождественский кафедральный собор (город Северодонецк)

Собор был построен в 2001 году, и уже через шесть лет он получил статус кафедрального. К моменту обстрела в храме скрывались местные жители.

Более 10 воронок, обломками снарядов разбиты многие окна в соборе и административном здании, в котором расположено Епархиальное управление и подсобные помещения.

В цокольном помещении собора, где раньше проходили уставные богослужения – выбиты окна.