На вісімнадцятий день війни в Україні російські регулярні війська обстріляли і понищили вже чотири православні храми.

Йдеться про християнські святині у Житомирській, Харківській, Луганській та Донецькій областях.

Востаннє цілеспрямоване руйнування церков в Україні проводили навіть не нацисти за часів Другої світової війни. Цим у 1920-х роках у рамках антирелігійної кампанії займалися більшовики.

Донецька область

Святогорська лавра (місто Святогірськ)

Перша згадка про храм у Святогірську датується XV століттям, і вже у XIX столітті став одним із найкрупніших монастирів Російської імперії. Протягом існування СРСР святиня повністю занепала, і лише з приходом незалежності України, у 1992 році отримала статус лаври.

З початку війни Святогірська лавра стала притулком для усіх тих, хто тікав від лиха війни У ніч з 12 на 13 березня 2022 року внаслідок обстрілу міста від вибухової хвилі були вибиті вікна в Успенському соборі та Покровському храмі.

Також постраждав і готель лаври, де на той момент проживало 520 біженців, 200 з яких – діти.

В кращих традиціях більшовиків: скільки українських церков обстріляли війська РФ / 9 фотографий

Житомирська область

Церква Різдва Пресвятої Богородиці (село В’язівка)

Із дерева та на кам’яному фундаменті, храм побудували у далекому 1862 році. Довгий час церква була пам’яткою національного значення.

Внаслідок ворожого обстрілу із повітря церкву було знищено.

Харківська область

Успенський собор (місто Харків)

Один із найстаріших православних храмів Харкова, побудований у XVII-XVIII століттях. На момент обстрілу в Успенському соборі переховувалися люди: на щастя, внаслідок удару ніхто не постраждав.

Луганська область

Христо-Різдвяний кафедральний собор (місто Сєвєродонецьк)

Собор побудували у 2001 році, і вже через шість років він отримав статус кафедрального. На момент обстрілу в храмі переховувалися місцеві мешканці.

Понад 10 воронок, уламками снарядів розбито багато вікон у соборі та адміністративному будинку, в якому розташоване Єпархіальне управління та підсобні приміщення.

У цокольному приміщенні собору, де раніше відбувалися статутні богослужіння — вибиті вікна.