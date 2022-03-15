Пострадают экономика и физлица РФ: в ЕС утвердили четвертый пакет санкций

В понедельник, 14 марта, постоянные представители ЕС утвердили четвертый пакет санкций против России из-за войны, которую развязала эта страна в Украине.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном французским председательством в Совете Евросоюза на странице в Twitter.

Там отметили, что новый пакет ограничений должен ударить по физическим и юридическим лицам, которые причастны к военной агрессии против Украины, а также по нескольким секторам экономики Российской Федерации.

????#Ukraine | Approbation par le COREPER II d’un 4ème paquet de sanctions en concertation avec nos partenaires internationaux, qui vise des individus et des entités impliqués dans l’agression contre l’Ukraine, ainsi que plusieurs secteurs de l’économie russe.⤵️1/3 #PFUE2022 — Présidence française du Conseil de l’UE ???????????????? (@Europe2022FR) March 14, 2022

Уточняется, что санкции вступят в силу после того, как будут опубликованы в Официальном журнале Европейского Союза.

Также послы Евросоюза одобрили заявление в ВТО относительно агрессии РФ против Украины.

В нем сообщается об отмене преимуществ, которыми Россия пользуется как член организации, а также о прекращении рассмотрения заявки Беларуси на вступление.