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Факты / Мир

Пострадают экономика и физлица РФ: в ЕС утвердили четвертый пакет санкций

Анастасия Гевко редактор ленты
санкції

В понедельник, 14 марта, постоянные представители ЕС утвердили четвертый пакет санкций против России из-за войны, которую развязала эта страна в Украине.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном французским председательством в Совете Евросоюза на странице в Twitter.

Там отметили, что новый пакет ограничений должен ударить по физическим и юридическим лицам, которые причастны к военной агрессии против Украины, а также по нескольким секторам экономики Российской Федерации.

Уточняется, что санкции вступят в силу после того, как будут опубликованы в Официальном журнале Европейского Союза.

Также послы Евросоюза одобрили заявление в ВТО относительно агрессии РФ против Украины.

В нем сообщается об отмене преимуществ, которыми Россия пользуется как член организации, а также о прекращении рассмотрения заявки Беларуси на вступление.

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Фото: Dreamstime

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