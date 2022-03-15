Постраждають економіка та фізособи РФ: у ЄС затвердили четвертий пакет санкцій

У понеділок, 14 березня, постійні представники ЄС затвердили четвертий пакет санкцій проти Росії через війну, яку розв’язала ця країна в Україні.

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому французьким головуванням у Раді Євросоюзу на сторінці у Twitter.

Там зазначили, що новий пакет обмежень має вдарити по фізичних та юридичних особах, які причетні до військової агресії проти України, а також по кількох секторах економіки Російської Федерації.

????#Ukraine | Approbation par le COREPER II d’un 4ème paquet de sanctions en concertation avec nos partenaires internationaux, qui vise des individus et des entités impliqués dans l’agression contre l’Ukraine, ainsi que plusieurs secteurs de l’économie russe.⤵️1/3 #PFUE2022 — Présidence française du Conseil de l’UE ???????????????? (@Europe2022FR) March 14, 2022

Уточняється, що санкції набудуть чинності після опублікування в Офіційному журналі Європейського Союзу.

Також посли Євросоюзу схвалили заяву до СОТ щодо агресії РФ проти України.

У ній повідомляється про відміну переваг, якими Росія користується як член організації, а також про припинення розгляду заявки Білорусі на вступ.