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Факти / Світ

Постраждають економіка та фізособи РФ: у ЄС затвердили четвертий пакет санкцій

Анастасія Гевко редакторка стрічки
санкції

У понеділок, 14 березня, постійні представники ЄС затвердили четвертий пакет санкцій проти Росії через війну, яку розв’язала ця країна в Україні.

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому французьким головуванням у Раді Євросоюзу на сторінці у Twitter.

Там зазначили, що новий пакет обмежень має вдарити по фізичних та юридичних особах, які причетні до військової агресії проти України, а також по кількох секторах економіки Російської Федерації.

Уточняється, що санкції набудуть чинності після опублікування в Офіційному журналі Європейського Союзу.

Також посли Євросоюзу схвалили заяву до СОТ щодо агресії РФ проти України.

У ній повідомляється про відміну переваг, якими Росія користується як член організації, а також про припинення розгляду заявки Білорусі на вступ.

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Фото: Dreamstime

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