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Факты / Украина

В небе над Киевом сбили крылатую ракету

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
В небе над Киевом сбили крылатую ракету

Украинские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили крылатую ракету в небе над Киевом. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко, обнародовав соответствующее фото.

Утром 14 марта российские захватчики обстреляли Киев. Так, в Оболонском районе столицы вражеский артиллерийский снаряд попал в девятиэтажный жилой дом.

В результате взрыва частично разрушена лестничная клетка с 1 по 3 этаж и фасад дома с 1 по 9 этаж. Также произошло возгорание в квартирах на 3-м и 4-м этажах.

По информации ГСЧС, погиб человек, эвакуировали из дома 63 жителей. Также 14 марта российские военные обстреляли в Киеве завод Антонов.

Фото: Антон Геращенко

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