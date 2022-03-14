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Факти / Україна

У Києві впали уламки збитої ворожої ракети – є загиблий і поранені

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
У Києві впали уламки збитої ворожої ракети – є загиблий і поранені

Українські сили протиповітряної оборони (ППО) збили крилату ракету в небі над Києвом. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, оприлюднивши відповідне фото.

Водночас мера Києва Віталій Кличко повідомив, що уламки ракети впали на дорогу на Куренівці. Одна людина загинула, шестеро поранені. Двох поранених забрала швидка.

– Повністю знищений тролейбус, який був без пасажирів. Повилітали шибки, пошкоджені балкони навколишніх будинків та комерційні приміщення на перших поверхах. Рятувальники і бригади швидкої працюють на місці, – зазначив він.

Водночас у ДСНС киян та усіх громадян закликають не публікувати фото і відео того, як працює наша система протиповітряної оборони!

Уранці 14 березня російські загарбники вже обстріляли Київ. Так, в Оболонському районі столиці ворожий артилерійський снаряд влучив у дев’ятиповерховий житловий будинок.

Унаслідок вибуху частково зруйнована сходова клітка з 1 по 3 поверхи та фасад будинку з 1 по 9 поверхи. Також сталося загоряння в квартирах на 3-му та 4-му поверхах.

За інформацією ДСНС, загинула людина, евакуювали з будинку 63 жителів. Також 14 березня російські військові обстріляли у Києві завод Антонов.

Фото: Віталій Кличко

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