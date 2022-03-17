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Двоє загиблих та кілька пожеж: ворог обстріляв Святошинський район Києва

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Двоє загиблих та кілька пожеж: ворог обстріляв Святошинський район Києва

У четвер, 17 березня, внаслідок обстрілу російських загарбників у Святошинському районі Києва виникли пожежі, загинуло двоє людей.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

– Внаслідок влучення снарядів стався спалах двох автомобілів. О 17.04 спалах було ліквідовано. Загинула одна особа. На місці було задіяно дві одиниці пожежної техніки та 10 осіб особового складу. Також неподалік виник спалах трав’яного настилу на площі 5 тис. кв м. Ліквідація продовжується. На місці задіяно одну одиницю пожежної техніки та п’ять осіб особового складу, – йдеться у повідомленні.

Рятувальники додали, що отримали ще один виклик – про спалах на складі.

– Площа пожежі становить 10 тис. кв м. Є загроза вибуху снаряда, через що гасіння пожежі проводиться з безпечної відстані. Ліквідація продовжується. За попередньою інформацією, внаслідок пожежі загинула одна особа, – сказано у заяві.

За їхніми словами, на місці задіяно 15 одиниць пожежної техніки та 67 осіб особового складу.

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