Как только станет безопасно: в Мариуполь собирается новая команда МККК

Президент международной гуманитарной организации Петер Маурер заявил, что в Мариуполь приедет новая команда сотрудников Международного Комитета Красного Креста, как только появится возможность безопасного доступа в город.

– Наша команда выехала вместе с тысячами других жителей из Мариуполя, поскольку наши сотрудники не могли передвигаться и работать в тех конкретных условиях. Но мы подготовили гуманитарную помощь и новую команду, которая, как только будет возможность безопасного доступа в город, приедет и займет место сотрудников, которые покинули город, – заявил Маурер в интервью изданию Интерфакс-Украина 17 марта.

Он уточнил, что в условиях действующих военных действий у МККК до сих пор не было возможности расширить свою деятельность.

Однако, по его словам, “со временем в организации хотели бы присутствовать на всех территориях Украины, под чьим бы контролем они ни были”.

Маурер добавил, что новые офисы и представительства МККК пока не открываются “ввиду нестабильной ситуации в стране”.

Однако он сообщил, что людей направляют туда, куда есть такая возможность – в Одессу, например.