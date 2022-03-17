Щойно стане безпечно: до Маріуполя збирається нова команда МКЧХ

Президент міжнародної гуманітарної організації Петер Маурер заявив, що до Маріуполя приїде нова команда співробітників Міжнародного Комітету Червоного Хреста, щойно з’явиться можливість безпечного доступу до міста.

– Наша команда виїхала разом із тисячами інших мешканців з Маріуполя, оскільки наші співробітники не могли пересуватися та працювати за тих конкретних умов. Але ми підготували гуманітарну допомогу та нову команду, яка, як тільки буде можливість безпечного доступу до міста, приїде та займе місце співробітників, які залишили місто, – заявив Маурер в інтерв’ю виданню Інтерфакс-Україна 17 березня.

Він уточнив, що в умовах чинних військових дій у МКЧХ досі не було можливості розширити свою діяльність.

Проте, за його словами, “з часом в організації хотіли б бути присутніми на всіх територіях України, під чиїм би контролем вони не були”.

Маурер додав, що нові офіси та представництва МКЧХ поки що не відкриваються “через нестабільну ситуацію в країні”.

Проте він повідомив, що людей направляють туди, куди є така можливість – до Одеси, наприклад.