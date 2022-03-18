В результате обстрела российскими войсками жилого массива Виноградарь в Подольском районе Киева погиб один человек, еще 19 пострадали, из них четверо детей.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, в результате обстрела повреждены шесть жилых домов, а также детсад и школа, расположенные рядом. В домах выбиты окна, поэтому они уже не пригодны для жизни.

Утром 18 марта стало известно, что российские войска обстреляли жилой квартал в Подольском районе Киева.

Как рассказали в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, в результате вражеских обстрелов загорелся 5-этажный жилой дом. Огонь охватил с 1 по 3 этажи.

На 23-й день войны в Украине российские захватнические войска не прекращают обстреливать с неба украинские города, жилые дома, школы, детские садики и больницы.

От рук путинских захватчиков гибнет мирное население. По состоянию на утро 18 марта, в результате войны, которую развязала Россия, в Украине погибли 109 детей, еще более 130 несовершеннолетних ранены.