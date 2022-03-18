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Факти / Україна

Одна людина загинула, серед 19 постраждалих є діти: Кличко про ранковий обстріл Києва

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Одна людина загинула, серед 19 постраждалих є діти: Кличко про ранковий обстріл Києва

Унаслідок обстрілу росіянами житлового масиву Виноградар у Подільському районі Києва загинула одна людина, ще 19 постраждали, із них четверо дітей.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, внаслідок обстрілу пошкоджено шість житлових будинків, а також дитсадок та школу, які розташовані поряд. У будівлях вибиті вікна, тому вони вже не придатні для життя.

Вранці 18 березня стало відомо, що російські війська обстріляли житловий квартал у Подільському районі Києва.

Як розповіли у Державній службі з надзвичайних ситуацій, внаслідок ворожого обстрілу загорівся 5-поверховий житловий будинок. Вогонь охопив з 1 по 3 поверхи.

На 23-й день війни в Україні російські загарбницькі війська не припиняють обстрілювати з неба українські міста, житлові будинки, школи, дитячі садочки і лікарні.

Від рук путінських загарбників гине мирне населення. Станом на ранок 18 березня, внаслідок війни, яку розв’язала Росія, в Україні загинуло 109 дітей, ще понад 130 неповнолітніх поранено.

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Фото: ДСНС

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