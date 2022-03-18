Технически невозможно: Арестович опроверг информацию о подготовке “штурма Киева”

В пятницу, 18 марта, советник главы Офиса президента Алексей Арестович записал видеообращение, в котором опроверг информацию о том, что в ближайшее время якобы ожидается штурм Киева.

Он уточнил, что одно из украинских СМИ начало рассылать своим друзьям от имени высоких представителей США информацию о том, что якобы Киев 18 марта подвергнется страшной ракетной атаке, последнему нападению.

– У меня вопрос – на каком свете находятся эти люди? Никакого штурма Киева не будет ни сегодня, ни завтра, ни в ближайшее время. Это технически невозможно, – сказал Арестович.

Он пожаловался, что “количество и качество нытья некоторых политиков достигло невиданного ранее уровня”.

Также Арестович обвинил экс-министра обороны Анатолия Гриценко в том, что он начал рассказывать, что нынешние власти якобы “сдают” страну на переговорах с РФ.

– Начал рассказывать, как правильно вести переговоры, и завел старую шарманку о том, что Ермак все сдает и Зеленский сдает, назвал разведзнаки “измены”, и я не выдержал, – сказал советник главы ОП.

Он уточнил, что якобы именно при каденции Гриценко Украина потеряла большую часть своего вооружения.

Арестович поинтересовался, отдают ли люди, которые совершают все эти действия, отчет тому, каковы их последствия. Он напомнил, что президент Владимир Зеленский не стал эвакуироваться из страны даже тогда, когда его об этом просили и иностранные союзники Украины, и его собственная служба безопасности.

– В тот же день, когда мы ждали десант на Печерск, он отказался. Он стоял с оружием в руках и говорил, что остается, чтобы защищать свою страну. Зеленский, который выступает перед Италией, которого с аплодисментами стоя встречает Конгресс США, сдаст Украину на переговорах. Вы серьезно так считаете? Зачем вы это делаете? Вы же понимаете, что народ даст вам оценку. Он уже ее дает, – сказал Алексей Арестович.

Он призвал их прекращать скандал и призывы к панике.