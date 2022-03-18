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Факти / Світ

Технічно неможливо: Арестович спростував інформацію про підготовку “штурму Києва”

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Олексій Арестович

У п’ятницю, 18 березня, радник голови Офісу президента Олексій Арестович записав відеозвернення, в якому спростував інформацію про те, що найближчим часом очікується штурм Києва.

Він уточнив, що одне з українських ЗМІ почало розсилати своїм друзям від імені високих представників США інформацію про те, що нібито Київ 18 березня зазнає страшної ракетної атаки, останнього нападу.

– У мене питання – на якому світі ці люди? Жодного штурму Києва не буде ні сьогодні, ні завтра, ні найближчим часом. Це технічно неможливо, – сказав Арестович.

Він поскаржився, що “кількість і якість ниття деяких політиків досягла небаченого раніше рівня”.

Також Арестович звинуватив ексміністра оборони Анатолія Гриценка в тому, що він почав розповідати про те, що нинішня влада нібито “здає” країну на переговорах з РФ.

– Почав розповідати, як правильно вести переговори, і завів стару шарманку про те, що Єрмак все здає та Зеленський здає, назвав розвідзнаки “зради”, і я не витримав, – сказав радник голови ОП.

Він уточнив, що нібито саме за каденції Гриценка Україна втратила більшу частину свого озброєння.

Арестович поцікавився, чи усвідомлюють люди, які роблять усі ці дії, якими є їхні наслідки. Він нагадав, що президент Володимир Зеленський не почав евакуюватися з країни навіть тоді, коли його про це просили як іноземні союзники України, так і його власна служба безпеки.

– Того ж дня, коли ми чекали десант на Печерськ, він відмовився. Він стояв зі зброєю в руках і казав, що лишається, щоб захищати свою країну. Зеленський, який виступає перед Італією, якого з оплесками стоячи зустрічає Конгрес США, здасть Україну на переговорах. Ви так серйозно вважаєте? Навіщо ви це робите? Ви ж знаєте, що народ дасть вам оцінку. Він уже її дає, – сказав Олексій Арестович.

Він закликав їх припиняти скандал та заклики до паніки.

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