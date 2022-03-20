Мы вернемся и все отстроим: гендиректор прокомментировал разрушение Азовстали в Мариуполе

После завершения войны разрушенный российскими оккупантами комбинат Азовсталь в Мариуполе обязательно будет отстроен.

Об этом вечером 19 марта заявил гендиректор комбината Энвер Цкитишвили. Он также провел важную историческую параллель: последний раз Азовсталь приостанавливал свою работу в 1941 году, когда в Мариуполь пришли нацисты.

— Азовсталь уже был остановлен, это было в 1941 году. В 1943 году, когда советские войска уволили Мариуполь, началось строительство комбината. Мы построили новые печи, новые батареи, мы сделали так, что комбинат стал лучшим как в Украине, так и в Европе, — заметил Энвер Цкитишвили.

По мнению гендиректора Азовстали, говорить о том, что российские захватчики “уничтожили” комбинат, не стоит. Он пообещал, что Азовсталь непременно продолжит прославлять Украину своим производством, как это было в довоенное время.

– Те два снаряда, которые попали в Азовсталь… Нельзя говорить, что комбинат Азовсталь остановлен навсегда. Мы вернемся в город и отстроим этот комбинат, мы возродим его и он будет работать, он будет приносить славу Украине, как он это делал всегда, — подытожил Энвер Цкитишвили.

О том, что Россия устроила бомбардировку Азовстали в Мариуполе, стало известно вечером 18 марта.

Последствия авиаобстрелов комбината обнародовал на своей странице в соцсетях заместитель мэра города Сергей Орлов.

На следующий день, 19 марта, советник министра внутренних дел Вадим Денисенко заявил, что Украина фактически потеряла Азовсталь. Он добавил, что считает это “одним из главных указаний Путина” в рамках уничтожения Мариуполя.

Завод Азовсталь считается одним из самых крупных металлургических заводов Европы. Мощности комбината позволяли производить более 5,5 млн. тонн чугуна и свыше 6,4 млн. тонн стали ежегодно.