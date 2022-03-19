Ситуация в Мариуполе катастрофическая, сейчас идут бои за металлургический комбинат Азовсталь.

Об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

— Согласно имеющимся данным, можем сказать, что мы потеряли этот экономический гигант. По сути, один из крупнейших металлургических заводов Европы фактически уничтожается. Мы должны четко понимать – это личное указание Путина уничтожить город и параллельно, безусловно, одна из его ключевых задач в войне. Как бы ни завершилась эта война, что бы ни было дальше, его задача не демилитаризация Украины, а деиндустриализация Украины. То есть сделать так, чтобы после них нам пришлось восстанавливать наши заводы в последующие десятилетия, — объяснил он.

Также Вадим Денисенко добавил, что 18 марта небольшой части жителей Мариуполя удалось выехать в безопасные регионы.

В Бердянске обустроен пункт, где люди могут остановиться, получить помощь. Украинская сторона надеется, что сегодня также удастся сделать гуманитарные коридоры, чтобы часть людей смогла выехать из этого блокадного города.

Блокада Мариуполя длится с начала марта. Путинские захватнические войска беспощадно уничтожают город, убивают местное население, наносят ракетные удары по жилым домам, больницам, всей инфраструктуре.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович объяснил, что, к сожалению, сейчас силовая деблокада Мариуполя невозможна. Однако он заверил, что сдавать город российским захватчикам никто не будет.

Сейчас украинская сторона рассматривает вариант дипломатического разрешения ситуации в Мариуполе.

Фото: Мариупольский городской совет