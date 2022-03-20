Ми повернемося і все відбудуємо: гендиректор Азовсталі прокоментував руйнування комбінату

Після заверщення війни поруйнований російськими окупантами комбінат Азовсталь у Маріуполі обов’язково буде відбудовано.

Про це ввечері 19 березня заявив гендиректор комбінату Енвер Цкітішвілі. Він також провів важливу історичну паралель: востаннє Азовсталь призупиняв свою роботу у 1941 році, коли в Маріуполь прийшли нацисти.

– Азовсталь вже було зупинено, це було 1941 року. 1943 року, коли радянські війська звільнили Маріуполь, почалося будівництво комбінату. Ми збудували нові печі, нові батареї, ми зробили так, що комбінат став найкращим як в Україні, так і Європі, – зауважив Енвер Цкітішвілі.

На думку гендиректора Азовсталі, говорити про те, що російські загарбники “знищили” комбінат, не варто. Він пообіцяв, що Азовсталь неодмінно продовжить прославляти Україну своїм виробництвом, як це було у довоєнний час.

– Ті два снаряди, які потрапили в Азовсталь… Не можна говорити, що комбінат Азовсталь зупинено назавжди. Ми повернемося до міста і відбудуємо цей комбінат, ми відродимо його і він працюватиме, він приноситиме славу Україні, як він це робив завжди, – підсумував Енвер Цкітішвілі.

Про те, що Росія влаштувала бомбардування Азовсталі у Маріуполі, стало відомо ввечері 18 березня.

Наслідки авіаобстрілів комбінату оприлюднив на своїй сторінці у соцмережах заступник мера міста Сергій Орлов.

Наступного дня, 19 березня, радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко заявив, що Україна фактично втратила Азовсталь. Він додав, що вважає це “однією із головних вказівок Путіна” у рамках знищення Маріуполя.

Завод Азовсталь вважається одним із найбільших металургійних заводів Європи. Потужності комбінату дозволяли виробляти понад 5,5 млн тонн чавуну та понад 6,4 млн тонн сталі щороку.