Польша на Совете Европы поднимет вопрос о плане Маршалла для восстановления Украины

На следующем заседании Европейского совета депутаты из Польши собираются поднять вопрос о создании общеевропейского плана восстановления Украины.
Об этом говорится в заявлении премьера Польши Матеуша Моравецкого от 19 марта.
– На ближайшем заседании Евросовета в Брюсселе я подниму тему крупного общеевропейского плана восстановления Украины, – цитирует Моравецкого Parlamentarny.pl.
По словам политика, в Украине сегодня “властвует страх, но он сочетается с отвагой воюющих военнослужащих и надеждой всего народа, целого общества на восстановление суверенного государства после войны”.
– Эта надежда должна опираться на реальный фундамент, а этот реальный фундамент – План Маршалла №2 для Украины, – утверждает польский премьер.
Он призвал приложиться к этому плану, прежде всего, представителей самых богатых стран.
Это связано с тем, что они, по убеждению Моравецкого, “проспали момент, когда можно было остановить российскую агрессию”.
– Из-за этого они со стороны Европы ответственны за то, чтобы построить план восстановления Украины. Польша также помогает в этом вопросе, – констатировал премьер Польши.
Эту инициативу уже прокомментировал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
– План Маршалла 2.0. Это моральная ответственность тех, кто не хочет стоять рядом, когда ракеты РФ бьют по нашим городам. Разрушение гражданской инфраструктуры – это война РФ против Украины. Господин Моравецкий безупречен в своей инициативе помочь Украине восстановиться. Польша – истинный друг Украины, – написал Подоляк у себя в Twitter.