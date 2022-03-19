Польша на Совете Европы поднимет вопрос о плане Маршалла для восстановления Украины

На следующем заседании Европейского совета депутаты из Польши собираются поднять вопрос о создании общеевропейского плана восстановления Украины.

Об этом говорится в заявлении премьера Польши Матеуша Моравецкого от 19 марта.

– На ближайшем заседании Евросовета в Брюсселе я подниму тему крупного общеевропейского плана восстановления Украины, – цитирует Моравецкого Parlamentarny.pl.

По словам политика, в Украине сегодня “властвует страх, но он сочетается с отвагой воюющих военнослужащих и надеждой всего народа, целого общества на восстановление суверенного государства после войны”.

– Эта надежда должна опираться на реальный фундамент, а этот реальный фундамент – План Маршалла №2 для Украины, – утверждает польский премьер.

Он призвал приложиться к этому плану, прежде всего, представителей самых богатых стран.

Это связано с тем, что они, по убеждению Моравецкого, “проспали момент, когда можно было остановить российскую агрессию”.

– Из-за этого они со стороны Европы ответственны за то, чтобы построить план восстановления Украины. Польша также помогает в этом вопросе, – констатировал премьер Польши.

Эту инициативу уже прокомментировал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.