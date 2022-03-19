Польща на Раді Європи порушить питання щодо плану Маршалла для відновлення України

На наступному засіданні Європейської ради депутати з Польщі збираються порушити питання щодо створення загальноєвропейського плану відновлення України.
Про це йдеться у заяві прем’єра Польщі Матеуша Моравецького від 19 березня.
– На найближчому засіданні Євроради у Брюсселі я порушу тему великого загальноєвропейського плану відновлення України, – цитує Моравецького Parlamentarny.pl.
За словами політика, в Україні сьогодні “панує страх, але він поєднується з відвагою воюючих військовослужбовців та надією всього народу, цілого суспільства на відновлення суверенної держави після війни”.
– Ця надія має спиратися на реальний фундамент, а цей реальний фундамент – План Маршалла №2 для України, – стверджує польський прем’єр.
Він закликав прикластися до цього плану насамперед представників найбагатших країн.
Це з тим, що вони, на переконання Моравецького, ” пропали момент, коли можна було зупинити російську агресію ” .
– Через це вони з боку Європи є відповідальними за те, щоб побудувати план відновлення України. Польща також допомагає у цьому питанні, – констатував прем’єр Польщі.
Цю ініціативу вже прокоментував радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.
– План Маршалла 2.0. Це моральна відповідальність тих, хто не хоче стояти поряд, коли ракети РФ б’ють по наших містах. Руйнування громадянської інфраструктури – це війна РФ проти України. Пан Моравецький бездоганний у своїй ініціативі допомогти Україні відновитись. Польща – щирий друг України, – написав Подоляк у себе на Twitter.