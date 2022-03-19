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Факти / Світ

Польща на Раді Європи порушить питання щодо плану Маршалла для відновлення України

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Польща на Раді Європи порушить питання щодо плану Маршалла для відновлення України

На наступному засіданні Європейської ради депутати з Польщі збираються порушити питання щодо створення загальноєвропейського плану відновлення України.

Про це йдеться у заяві прем’єра Польщі Матеуша Моравецького від 19 березня.

– На найближчому засіданні Євроради у Брюсселі я порушу тему великого загальноєвропейського плану відновлення України, – цитує Моравецького Parlamentarny.pl.

За словами політика, в Україні сьогодні “панує страх, але він поєднується з відвагою воюючих військовослужбовців та надією всього народу, цілого суспільства на відновлення суверенної держави після війни”.

– Ця надія має спиратися на реальний фундамент, а цей реальний фундамент – План Маршалла №2 для України, – стверджує польський прем’єр.

Він закликав прикластися до цього плану насамперед представників найбагатших країн.

Це з тим, що вони, на переконання Моравецького, ” пропали момент, коли можна було зупинити російську агресію ” .

– Через це вони з боку Європи є відповідальними за те, щоб побудувати план відновлення України. Польща також допомагає у цьому питанні, – констатував прем’єр Польщі.

Цю ініціативу вже прокоментував радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

– План Маршалла 2.0. Це моральна відповідальність тих, хто не хоче стояти поряд, коли ракети РФ б’ють по наших містах. Руйнування громадянської інфраструктури – це війна РФ проти України. Пан Моравецький бездоганний у своїй ініціативі допомогти Україні відновитись. Польща – щирий друг України, – написав Подоляк у себе на Twitter.

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