Польща на Раді Європи порушить питання щодо плану Маршалла для відновлення України

На наступному засіданні Європейської ради депутати з Польщі збираються порушити питання щодо створення загальноєвропейського плану відновлення України.

Про це йдеться у заяві прем’єра Польщі Матеуша Моравецького від 19 березня.

– На найближчому засіданні Євроради у Брюсселі я порушу тему великого загальноєвропейського плану відновлення України, – цитує Моравецького Parlamentarny.pl.

За словами політика, в Україні сьогодні “панує страх, але він поєднується з відвагою воюючих військовослужбовців та надією всього народу, цілого суспільства на відновлення суверенної держави після війни”.

– Ця надія має спиратися на реальний фундамент, а цей реальний фундамент – План Маршалла №2 для України, – стверджує польський прем’єр.

Він закликав прикластися до цього плану насамперед представників найбагатших країн.

Це з тим, що вони, на переконання Моравецького, ” пропали момент, коли можна було зупинити російську агресію ” .

– Через це вони з боку Європи є відповідальними за те, щоб побудувати план відновлення України. Польща також допомагає у цьому питанні, – констатував прем’єр Польщі.

Цю ініціативу вже прокоментував радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.