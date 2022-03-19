В пятницу, 18 марта, российские захватчики впервые использовали в Киеве новейшее вооружение – снаряды, которые спускаются на парашютах.

Об этом рассказал сегодня на брифинге советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

По его словам, снаряд на парашюте был выпущен из реактивной системы залпового огня (РСЗО).

– Вчера в Киеве впервые был зафиксирован факт использования нового вида снарядов. Он был выпущен из российской реактивной системы залпового огня. Это снаряд, который спускался на парашюте в Киев, — подчеркнул Геращенко.

На одной из фотографий, которые он предоставил, видны разрушения, нанесенные этим снарядом.

– Мы видим, что россияне используют уже все средства войны, самые жестокие, против гражданского населения Украины, — добавил Геращенко.

В Киеве впервые зафиксировано использование российских снарядов на парашюте – МВД / 4 фотографии

Он подчеркнул, что все преступления РФ против Украины будут расследованы. Сейчас Национальная полиция и МВД фиксируют все случаи убийств, изнасилований, ограблений и мародерства со стороны российских захватчиков. В дальнейшем будет создана база данных о преступлениях россиян в Украине.

Как отметил Геращенко, это важно для будущих судов, как международных, так и украинских.

– Мы будем идти по аналогии с фиксацией преступлений нацистской Германии времен Второй мировой войны. Но в те времена были только письменные показания, а сейчас мы можем каждое такое преступление сопроводить фактами видеозаписей с телефонов, открытых источников, которые есть… Мы будем выставлять огромный счет к РФ за преступления, совершенные против Украины. Уже сегодня мы понимаем, что это будут сотни миллиардов долларов, — заявил Геращенко.

Стоит отметить, что снаряды, которые спускаются на парашютах, используются, например, как для российских реактивных систем залпового огня Торнадо-Г, так и для Градов. Такие реактивные снаряды имеют отделяемую боевую часть, что спускается на стабилизирующем парашюте. Они могут поражать цель под углом в 90 градусов.