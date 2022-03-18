С начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину в Киеве погибли 222 человека, еще более 880 получили ранения.

Об этом проинформировал сегодня на брифинге первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

Он уточнил, что среди погибших – 60 гражданских лиц, в том числе четыре ребенка.

– В Киеве с начала полномасштабной агрессии РФ погибли 222 человека, из них 60 гражданских. Погибли, в том числе, 4 ребенка, – рассказал Поворозник.

Он добавил, что за период полномасштабной войны в столице Украины получили ранения 889 человек, из них 241 гражданское лицо (в частности, 18 детей, три водителя “скорой” и один врач “скорой”).

В то же время за 22 дня войны в Киеве родилось 757 детей: 403 мальчика и 354 девочки. Среди новорожденных есть 13 двоен.

Разрушение инфраструктуры

По информации КГГА, с начала полномасштабной войны в Киеве враг повредил 36 жилых домов, пять частных усадеб, шесть школ и четыре садика.

В 55 домах были повреждены фасады, балконы и окна.

Жизнедеятельность столицы Украины

Как отметил Поворозник, Киев продолжает обороняться и подвергаться вражеским атакам.

Тем не менее, в городе работает вся инфраструктура. Столица Украины снабжена теплом, водой, светом, мобильной связью, телевизионным сигналом.

В Киеве работает коммунальный транспорт и метрополитен (хотя его станции больше используются в качестве бомбоубежища).

Начинает возрождаться бизнес. В городе работают продовольственные магазины и аптеки, возобновили работу большинство банков, заработали АЗС, автосервисы, зоомагазины и другие заведения.

Кроме того, возобновили работу 35 ярмарок и столичных рынков. В столице работает гуманитарный штаб.

Следует отметить, что российские захватчики продолжают обстрелы Киева. Так, утром 18 марта российские войска обстреляли жилой квартал в Подольском районе Киева. В результате вражеского обстрела загорелся 5-этажный жилой дом.

Как проинформировал мэр столицы Виталий Кличко, в результате обстрела жилмассива Виноградарь в Подольском районе погиб один человек, еще 19 пострадали (из них четверо детей).

Источник: КГГА, Ukraine Media Center Kyiv